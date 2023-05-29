Как картошка фри, но гораздо полезней: делаем кабачковые палочки фри

Этот рецепт поможет накормить ваших детей чем-то более полезным, чем фаст-фуд.

Кабачковые палочки фри по рецепту Фокуса — это замечательный способ приготовить вкусное и полезное блюдо из овощей. Они хрустящие снаружи и мягкие внутри, а также легко и быстро готовятся в духовке. Вы можете подавать их с любимым соусом или же есть их просто так. Это отличный вариант для закуски или гарнира, который понравится даже привередливым детям.

Кабачковые палочки фри

Ингредиенты:

5 маленьких кабачков или столько, сколько вам нравится;

1/2 стакана панировочных сухарей;

1 чайная ложка итальянских трав;

щепотка соли;

щепотка перца;

1/2 чайной ложки чесночного порошка;

1/2 чайной ложки лукового порошка;

1/4 стакана тертого пармезана;

2 больших яйца.

Смешайте в миске панировочные сухари, травы, соль, перец, чеснок, лук и сыр. В другой миске взбейте яйца вилкой или венчиком. Отрежьте концы кабачков и разрежьте их на четверти или меньше по длине. Чем меньше ваш кусочек кабачка, тем хрустящее он будет.

Окунайте по одной кабачковой палочке в яичную смесь, а затем обваливайте в смеси из сухарей и специй. Смажьте противень для выпечки растительным маслом. Выложите кабачковые палочки на противень.

Выпекайте в духовке при температуре 220 градусов Цельсия в течение 10 минут. Выньте из духовки и переверните кабачковые палочки на другую сторону. Выпекайте еще 10 минут или до тех пор, пока оболочка не станет золотисто-коричневой. Подавайте с соусом на ваш выбор.

Приятного аппетита!

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