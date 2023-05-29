Популярное французское блюдо на вашем столе. Рецепт Лионского салата с беконом

Этот оригинальный салат очень просто приготовить, но его вкус приятно вас удивит.

Лионский салат, как следует из его названия, готовят во французском городе Лион. Он подается теплым и отлично дополняет блюда из мяса и рыбы. Или же может быть самостоятельным блюдом. Его изюминка – в заправке из оливкового масла, винного уксуса и горчицы. Этот салат идеально подходит для легкого обеда или ужина, а также для пикника или барбекю. Фокус расскажет, как его приготовить.

Лионский салат

Ингредиенты:

200 г зеленого салата (например, латук, ромен или фризе);

100 г бекона;

4 яйца;

4 ст. л. оливкового масла;

2 ст.л. винного уксуса (например, бальзамического или виноградного);

1 ч. л. горчицы (например, дижонской или прованской);

соль и перец по вкусу.

Нарежьте бекон мелкими кусочками и обжарьте его на сковороде до хрустящей корочки. Слейте лишний жир и переложите бекон на бумажное полотенце, чтобы впитать остатки жира.

Отварите яйца вкрутую. Варите яйца не дольше десяти минут, иначе желток приобретет серый оттенок. Затем охладите их под холодной водой и очистите от скорлупы. Разрежьте яйца пополам и аккуратно выньте желтки. Оставьте белки для другого блюда или съешьте их отдельно.

Порвите зеленый салат на небольшие кусочки и выложите его на большое блюдо или тарелку.

Приготовьте заправку: в небольшой миске смешайте оливковое масло, уксус, горчицу, соль и перец. Взбейте вилкой или венчиком до однородности.

Посыпьте салат обжаренным беконом и положите сверху яичные желтки. Полейте заправкой и подавайте теплым или комнатной температуры.

Иногда Лионский салат готовят с яйцом пашот. Тут придется потрудиться.

Прокипятите воду, добавьте немного уксуса столового уксуса и ½ столовой ложки соли, размешайте. При помощи большой ложки сделайте воронку и в эту воронку разбейте одно яйцо. Нужно, чтобы вода не сильно кипела, иначе яйцо пашот не получится аккуратным. Заправленный салат выложите в тарелку, а сверху положите яйцо пашот.

А на десерт, чтобы поддержать французское настроение, вы можете приготовить вкусный десерт крем-брюле, любимое лакомство Амели из одноименного фильма.