Пирог с беконом, луком и помидорами: кулинарное путешествие на Юг США
Кухня южан богата необычными и восхитительными рецептами и этот – один из них.
Пирог с беконом, луком и помидорами — это аппетитная и сытная выпечка, которая наполнена свежими, сочными помидорами, сладким луком, хрустящим беконом и ароматным сыром. Пирог, рецепт которого вам предлагает Фокус, легко готовится из простых ингредиентов и имеет хрустящую корочку из слоеного теста. Вы можете подавать его горячим или холодным, в качестве основного блюда или закуски. Это отличный способ использовать помидоры из своего сада или рынка.
Пирог с беконом, луком и помидорами
Ингредиенты:
- 1 слоеное тесто диаметром 23 см;
- 5 больших помидоров, очищенных и нарезанных;
- 4 ломтика бекона, приготовленных и нарезанных;
- 1 сладкий лук, нарезанный или нашинкованный;
- 1 чайная ложка соли;
- 1/2 чайной ложки перца;
- 2 столовые ложки молока;
- 120 мл майонеза;
- 170 г острого сыра чеддер, натертого;
- 15 г измельченные крекеры;
- 2 чайные ложки размягченного сливочного масла;
- 2 зеленых лука (шалота), нарезанных.
Проткните тесто вилкой. Выпекайте в духовке при 180 градусах около 10 минут. Жарьте бекон до мягкости. Слейте жир и отложите в сторону.
Очистите и нарежьте помидоры так, чтобы заполнить дно пирога. Посыпьте нарезанным луком, солью и перцем. Сделайте еще один слой помидоров; посолите и поперчите (снова).
Смешайте майонез, бекон, сыр и молоко. Выложите на верх и разровняйте, чтобы покрыть помидоры. Смешайте измельченные крекеры и масло. Затем посыпьте сверху пирога.
Выпекайте при 180 градусах около 30 минут или до тех пор, пока начинка не застынет. Посыпьте зеленым луком сверху.
Приятного аппетита!
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