Лучшая намазка на крекеры и хлеб: сырный паштет с перцем халапеньо и зеленым чили
Приготовьтесь ко взрыву остроты этой пикантной намазки для любимых крекеров или галет.
Сырный паштет с перцем халапеньо и зеленым чили по рецепту Фокуса — это острый и сливочный соус, который отлично подходит для крекеров, хлеба или овощей. Этот паштет легко готовится из сыра, майонеза, соуса для крылышек, перца халапеньо и зеленого чили. Он имеет густую и нежную текстуру и прекрасный аромат. Вы можете подавать его холодным или теплым, в зависимости от вашего вкуса. Это отличная закуска для вечеринки или для уютного вечера дома.
Сырный паштет с перцем халапеньо и зеленым чили
Ингредиенты:
- 240 г майонеза;
- 225 г сливочного сыра;
- 200 г тертого сыра моцарелла;
- 115 г любимого соуса для крылышек;
- 115 г перца халапеньо;
- 115 г зеленого чили;
- 1/2 чайной ложки итальянских трав;
- 6-8 капель табаско.
Смешайте все ингредиенты в кастрюле, нагрейте до того, как все расплавится. Подавайте теплым с крекерами, хлебом или овощами. Вот и все!
Приятного аппетита!
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