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Еда

Лучшая намазка на крекеры и хлеб: сырный паштет с перцем халапеньо и зеленым чили

Сырный паштет, паштет с перцем халапеньо, рецепт
Фото: Just a Pinch | Сырный паштет с перцем халапеньо и зеленым чили по рецепту - лучшая закуска

Приготовьтесь ко взрыву остроты этой пикантной намазки для любимых крекеров или галет.

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Сырный паштет с перцем халапеньо и зеленым чили по рецепту Фокуса — это острый и сливочный соус, который отлично подходит для крекеров, хлеба или овощей. Этот паштет легко готовится из сыра, майонеза, соуса для крылышек, перца халапеньо и зеленого чили. Он имеет густую и нежную текстуру и прекрасный аромат. Вы можете подавать его холодным или теплым, в зависимости от вашего вкуса. Это отличная закуска для вечеринки или для уютного вечера дома.

Сырный паштет с перцем халапеньо и зеленым чили

Ингредиенты:

  • 240 г майонеза;
  • 225 г сливочного сыра;
  • 200 г тертого сыра моцарелла;
  • 115 г любимого соуса для крылышек;
  • 115 г перца халапеньо;
  • 115 г зеленого чили;
  • 1/2 чайной ложки итальянских трав;
  • 6-8 капель табаско.

Смешайте все ингредиенты в кастрюле, нагрейте до того, как все расплавится. Подавайте теплым с крекерами, хлебом или овощами. Вот и все!

Приятного аппетита!

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