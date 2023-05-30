Лучшая намазка на крекеры и хлеб: сырный паштет с перцем халапеньо и зеленым чили

Приготовьтесь ко взрыву остроты этой пикантной намазки для любимых крекеров или галет.

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Сырный паштет с перцем халапеньо и зеленым чили по рецепту Фокуса — это острый и сливочный соус, который отлично подходит для крекеров, хлеба или овощей. Этот паштет легко готовится из сыра, майонеза, соуса для крылышек, перца халапеньо и зеленого чили. Он имеет густую и нежную текстуру и прекрасный аромат. Вы можете подавать его холодным или теплым, в зависимости от вашего вкуса. Это отличная закуска для вечеринки или для уютного вечера дома.

Сырный паштет с перцем халапеньо и зеленым чили

Ингредиенты:

240 г майонеза;

225 г сливочного сыра;

200 г тертого сыра моцарелла;

115 г любимого соуса для крылышек;

115 г перца халапеньо;

115 г зеленого чили;

1/2 чайной ложки итальянских трав;

6-8 капель табаско.

Смешайте все ингредиенты в кастрюле, нагрейте до того, как все расплавится. Подавайте теплым с крекерами, хлебом или овощами. Вот и все!

Приятного аппетита!

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