Найкраща намазка на крекери та хліб: сирний паштет із перцем халапеньйо та зеленим чилі

Приготуйтеся до вибуху гостроти цієї пікантної намазки для улюблених крекерів чи галет.

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Сирний паштет з перцем халапеньйо та зеленим чилі за рецептом Фокусу – це гострий та вершковий соус, який відмінно підходить для крекерів, хліба чи овочів. Цей паштет легко готується із сиру, майонезу, соусу для крилець, перцю халапеньйо та зеленого чилі. Він має густу та ніжну текстуру та чудовий аромат. Ви можете подавати його холодним або теплим, залежно від смаку. Це чудова закуска для вечірки або затишного вечора вдома.

Сирний паштет з халапеньйо-перцем і зеленим чилі

Інгредієнти:

240 г майонезу;

225 г вершкового сиру;

200 г тертого сиру моцарела;

115 г улюбленого соусу для крилець;

115 г перцю халапеньйо;

115 г зеленого чилі;

1/2 чайної ложки італійських трав;

6-8 крапель тютюну.

Змішайте всі інгредієнти в каструлі, нагрійте, перш ніж все розплавиться. Подавайте теплим із крекерами, хлібом чи овочами. От і все!

Смачного!

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