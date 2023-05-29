Як картопля фрі, але набагато корисніше: робимо кабачкові палички фрі

Цей рецепт допоможе нагодувати ваших дітей чимось кориснішим, ніж швидкоїжа.

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Кабачкові палички фрі за рецептом Фокусу — це чудовий спосіб приготувати смачну та корисну страву з овочів. Вони хрусткі зовні та м'які всередині, а також легко та швидко готуються у духовці. Ви можете подавати їх з улюбленим соусом або ж їсти їх просто так. Це чудовий варіант для закуски або гарніру, який сподобається навіть вибагливим дітям.

Кабачкові палички фрі

Інгредієнти:

5 маленьких кабачків чи стільки, скільки вам подобається;

1/2 склянки панірувальних сухарів;

1 чайна ложка італійських трав;

дрібка солі;

щіпка перцю;

1/2 чайної ложки часникового порошку;

1/2 чайної ложки цибульного порошку;

1/4 склянки тертого пармезану;

2 великі яйця.

Змішайте в мисці панірувальні сухарі, трави, сіль, перець, часник, цибуля та сир. В іншій мисці збийте яйця вилкою або віночком. Відріжте кінці кабачків і розріжте на чверті або менше по довжині. Чим менший ваш шматочок кабачка, тим хрумкіший він буде.

Занурюйте по одній кабачковій паличці в яєчну суміш, а потім обвалюйте суміші з сухарів і спецій. Змастіть деко для випікання олією. Викладіть кабачкові палички на лист.

Випікайте в духовці за температури 220 градусів протягом 10 хвилин. Вийміть із духовки та переверніть кабачкові палички на інший бік. Випікайте ще 10 хвилин або доти, доки оболонка не стане золотисто-коричневою. Подавайте із соусом на ваш вибір.

Смачного!

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