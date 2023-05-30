Лучшая закуска из баклажанов: простой рецепт аппетитного блюда
Закуска получается не только красивой и аппетитной, но и невероятно вкусной
Вкусная закуска из баклажанов с овощами, сыром и чесноком станет украшением любого стола и порадует всех, кто знает толк в хорошей еде. Рекомендуем вам приготовить это блюдо по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян.
Закуска из баклажанов
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт;
- яйца – 2-3 шт;
- панировочные сухари – 150-200 гр;
- помидоры – 2-3 шт;
- листовой салат.
Для соуса начинки:
- творожный сыр – 150 гр;
- сметана – 3 ст. л;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- зелень (кинза, петрушка, укроп);
- грецкий орех – 50 гр.
Способ приготовления:
Баклажаны хорошо помыть, высушить бумажным полотенцем, порезать тонкими слайсами, замочить в подсоленной воде на 20 минут, чтобы убрать горечь. Затем воду слить, баклажаны снова подсушить и по очереди обмакнуть во взбитых яйцах, потом в сухарях. Обжарить на среднем огне с двух сторон в растительном масле по две минуты с каждой до готовности. Выложить на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир.
Все ингредиенты для соуса смешать и выложить тонким слоем на готовый пласт баклажана, а сверху – лист салата и помидоры. Свернуть в рулет и подать, украсив орехами или половинкой помидора черри.
Закуска получается не только красивой и аппетитной, но и невероятно вкусной.
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