Лучшая закуска из баклажанов: простой рецепт аппетитного блюда

Закуска получается не только красивой и аппетитной, но и невероятно вкусной

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Вкусная закуска из баклажанов с овощами, сыром и чесноком станет украшением любого стола и порадует всех, кто знает толк в хорошей еде. Рекомендуем вам приготовить это блюдо по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян.

Закуска из баклажанов

Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт;

яйца – 2-3 шт;

панировочные сухари – 150-200 гр;

помидоры – 2-3 шт;

листовой салат.

Для соуса начинки:

творожный сыр – 150 гр;

сметана – 3 ст. л;

чеснок – 2-3 зубчика;

зелень (кинза, петрушка, укроп);

грецкий орех – 50 гр.

Способ приготовления:

Баклажаны хорошо помыть, высушить бумажным полотенцем, порезать тонкими слайсами, замочить в подсоленной воде на 20 минут, чтобы убрать горечь. Затем воду слить, баклажаны снова подсушить и по очереди обмакнуть во взбитых яйцах, потом в сухарях. Обжарить на среднем огне с двух сторон в растительном масле по две минуты с каждой до готовности. Выложить на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир.

Все ингредиенты для соуса смешать и выложить тонким слоем на готовый пласт баклажана, а сверху – лист салата и помидоры. Свернуть в рулет и подать, украсив орехами или половинкой помидора черри.

Закуска получается не только красивой и аппетитной, но и невероятно вкусной.

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