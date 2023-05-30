Найкраща закуска з баклажанів: простий рецепт апетитної страви
Закуска виходить не тільки красивою та апетитною, але й неймовірно смачною
Смачна закуска з баклажанів з овочами, сиром і часником стане прикрасою будь-якого столу і порадує всіх, хто розуміється на гарній їжі. Рекомендуємо вам приготувати цю страву за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян.
Закуска з баклажанів
Інгредієнти:
- баклажани – 3 шт;
- яйця – 2-3 шт;
- панірувальні сухарі – 150-200 г;
- помідори – 2-3 шт.;
- листовий салат.
Для соусу начинки:
- вершковий сир – 150 г;
- сметана – 3 ст. л;
- часник – 2-3 зубчики;
- зелень (кінза, петрушка, кріп);
- волоський горіх – 50 г.
Спосіб приготування:
Баклажани добре помити, висушити паперовим рушником, порізати тонкими слайсами, замочити у підсоленій воді на 20 хвилин, щоб позбутися від гіркоти. Потім воду злити, баклажани знову підсушити і по черзі вмочити у збиті яйця, потім у сухарі. Обсмажити на середньому вогні з двох сторін у олії по дві хвилини з кожної до готовності. Викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.
Всі інгредієнти для соусу змішати та викласти тонким шаром на готовий пласт баклажана, а зверху – лист салату та помідори. Згорнути в рулет і подати, прикрасивши горіхами або половинкою помідора чері.
Закуска виходить не тільки красивою та апетитною, але й неймовірно смачною.
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