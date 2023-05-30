Много разных овощей. Рецепт мексиканского салата из кукурузы с авокадо
Это легкий и вкусный салат с пряным вкусом.
Мексика славится своей кухней. В ней много пряностей и овощей. И этот салат точно вас заинтересует. Он легкий, но в то же время питательный, так что вполне может быть самостоятельным блюдом. Но также он отлично подойдет к запеченной курице, или мясу. Фокус расскажет, как его приготовить.
Мексиканский салат из кукурузы с авокадо
Ингредиенты:
- 4 стакана кукурузных зерен (можно использовать свежую или замороженную кукурузу);
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- соль и перец по вкусу;
- два авокадо;
- 1/4 стакана лука-шалота (мелко нарезанного);
- один сладкий перец;
- соленый сыр (фета, или брынза);
- 2 столовые ложки свежей кинзы.
Для соуса:
- 1/4 стакана сока лайма;
- 2 зубчика чеснока;
- чайные ложки кунжутного масла;
- соль и перец по вкусу.
Если вы используете замороженную кукурузу, разморозьте ее и обсушите бумажными полотенцами. Если вы используете свежую кукурузу, отделите зерна от початков. Сладкий перец очистите и нарежьте кубиками. Авокадо очистите, избавьтесь от косточки и нарежьте кубиками, или ломтиками.
В оригинальном рецепте используется сыр котия — это мексиканский сыр, который имеет мягкую и сухую текстуру и слегка соленый вкус. Если вы не можете найти его в магазине, вы можете использовать другие виды сыра. Подойдет сыр фета, или брынза. Они хорошо сочетаются с овощами и соусами на основе лайма или уксуса.
В большой сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте кукурузные зерна, соль и перец и обжаривайте их, помешивая, около 15 минут. Переложите кукурузу в большую миску и дайте ей немного остыть.
В небольшой миске взбейте сок лайма, чеснок, кунжутное масло, соль и перец в однородный соус.
Добавьте в миску с кукурузой нарезанный авокадо, лук-шалот, сладкий перец, сыр и мелко нарезанную кинзу. Полейте соусом и аккуратно перемешайте. При желании можно добавить консервированную красную фасоль, или ломтики запеченной курицы.
Также вы можете приготовить вкусную стручковую фасоль с острым перцем.