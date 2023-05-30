Много разных овощей. Рецепт мексиканского салата из кукурузы с авокадо

Это легкий и вкусный салат с пряным вкусом.

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Мексика славится своей кухней. В ней много пряностей и овощей. И этот салат точно вас заинтересует. Он легкий, но в то же время питательный, так что вполне может быть самостоятельным блюдом. Но также он отлично подойдет к запеченной курице, или мясу. Фокус расскажет, как его приготовить.

Мексиканский салат из кукурузы с авокадо

Ингредиенты:

4 стакана кукурузных зерен (можно использовать свежую или замороженную кукурузу);

2 столовые ложки оливкового масла;

соль и перец по вкусу;

два авокадо;

1/4 стакана лука-шалота (мелко нарезанного);

один сладкий перец;

соленый сыр (фета, или брынза);

2 столовые ложки свежей кинзы.

Для соуса:

1/4 стакана сока лайма;

2 зубчика чеснока;

чайные ложки кунжутного масла;

соль и перец по вкусу.

Если вы используете замороженную кукурузу, разморозьте ее и обсушите бумажными полотенцами. Если вы используете свежую кукурузу, отделите зерна от початков. Сладкий перец очистите и нарежьте кубиками. Авокадо очистите, избавьтесь от косточки и нарежьте кубиками, или ломтиками.

В оригинальном рецепте используется сыр котия — это мексиканский сыр, который имеет мягкую и сухую текстуру и слегка соленый вкус. Если вы не можете найти его в магазине, вы можете использовать другие виды сыра. Подойдет сыр фета, или брынза. Они хорошо сочетаются с овощами и соусами на основе лайма или уксуса.

В большой сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте кукурузные зерна, соль и перец и обжаривайте их, помешивая, около 15 минут. Переложите кукурузу в большую миску и дайте ей немного остыть.

В небольшой миске взбейте сок лайма, чеснок, кунжутное масло, соль и перец в однородный соус.

Добавьте в миску с кукурузой нарезанный авокадо, лук-шалот, сладкий перец, сыр и мелко нарезанную кинзу. Полейте соусом и аккуратно перемешайте. При желании можно добавить консервированную красную фасоль, или ломтики запеченной курицы.

Также вы можете приготовить вкусную стручковую фасоль с острым перцем.