Багато різних овочів. Рецепт мексиканського салату з кукурудзи з авокадо

Це легкий та смачний салат із пряним смаком.

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Мексика славиться своєю кухнею. У ній багато прянощів та овочів. І цей салат точно вас зацікавить. Він легкий, але водночас поживний, тому цілком може бути самостійною стравою. Але також він відмінно підійде до запеченої курки або м'яса. Фокус розкаже, як його приготувати.

Мексиканський салат з кукурудзи з авокадо

Інгредієнти:

4 склянки кукурудзяних зерен (можна використовувати свіжу або заморожену кукурудзу);

2 столові ложки оливкової олії;

сіль та перець до свого смаку;

два авокадо;

1/4 склянки цибулі-шалоту (дрібно нарізаної);

один солодкий перець;

солоний сир (фета, або бринза);

2 столові ложки свіжої кінзи.

Для соусу:

1/4 склянки соку лайма;

2 зубчики часнику;

чайні ложки кунжутної олії;

сіль та перець до свого смаку.

Якщо ви використовуєте заморожену кукурудзу, розморозьте її та обсушіть паперовими рушниками. Якщо ви використовуєте свіжу кукурудзу, відокремте зерна від качанів. Солодкий перець очистить та наріжте кубиками. Авокадо очистить, позбавтеся кісточки та наріжте кубиками, або скибочками.

В оригінальному рецепті використовується сир котія — це мексиканський сир, який має м'яку і суху текстуру і злегка солоний смак. Якщо ви не можете знайти його в магазині, можна використовувати інші види сиру. Підійде сир фета або бринза. Вони добре поєднуються з овочами та соусами на основі лайма або оцту.

У великій сковороді розігрійте оливкову олію, додайте кукурудзяні зерна, сіль і перець і обсмажуйте їх, помішуючи, близько 15 хвилин. Перекладіть кукурудзу у велику миску і дайте їй трохи охолонути.

У невеликій мисці збийте сік лайма, часник, кунжутне масло, сіль та перець у однорідний соус.

Додайте в миску з кукурудзою нарізаний авокадо, цибулю шалот, солодкий перець, сир і дрібно нарізану кінзу. Полийте соусом і обережно перемішайте. За бажання можна додати консервовану червону квасолю, або скибочки запеченої курки.

Також ви можете приготувати смачну стручкову квасолю з гострим перцем.