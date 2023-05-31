Оригинальное сочетание продуктов. Салат из тунца с фасолью
Это простой и полезный салат, который очень быстро готовится.
Консервированный тунец – отличное дополнение к салатам из овощей. И он долго хранится, так что можно держать запас баночек в своем холодильнике.
Обычно им дополняют салаты из свежих овощей, но также можно приготовить салат из консервированного тунца и консервированной белой фасоли.
Ее также можно сварить отдельно, но стоит учитывать, что бобовые в общем, и фасоль в частности, следует замачивать на ночь в холодной воде. Так она быстрей сварится и будет более вкусной.
Этот рецепт был опубликован на сайте Simply recipes.
Салат из тунца и фасоли
Ингредиенты:
- 2 банки тунца в оливковом масле (по 160 г каждая);
- 2 банки белой фасоли (по 400 г каждая);
- одна небольшая луковица;
- 2 столовые ложки петрушки, или базилика;
- соль и черный перец по вкусу.
Для соуса:
- 1/4 стакана сока лимона;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1 чайная ложка дижонской горчицы;
- соль и черный перец по вкусу.
Слейте оливковое масло из банок с тунцом в небольшую миску и поставьте в сторону. Разомните тунец вилкой в большой миске.
Откройте банки с фасолью и промойте фасоль под холодной водой в дуршлаге. Добавьте фасоль к тунцу и аккуратно перемешайте.
Мелко нарежьте лук. Также можно использовать зеленый лук, если хотите более нежный вкус. Добавьте лук к фасоли и тунцу.
В небольшой миске или стакане смешайте сок лимона, оливковое масло из-под тунца, горчицу, соль и перец в однородный соус.
Полейте соусом салат и хорошо перемешайте. Подавайте салат холодным или при комнатной температуре.
Также вы можете приготовить вкуснейший Лионский салат с беконом и яйцом.