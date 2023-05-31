Оригинальное сочетание продуктов. Салат из тунца с фасолью

Это простой и полезный салат, который очень быстро готовится.

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Консервированный тунец – отличное дополнение к салатам из овощей. И он долго хранится, так что можно держать запас баночек в своем холодильнике.

Обычно им дополняют салаты из свежих овощей, но также можно приготовить салат из консервированного тунца и консервированной белой фасоли.

Ее также можно сварить отдельно, но стоит учитывать, что бобовые в общем, и фасоль в частности, следует замачивать на ночь в холодной воде. Так она быстрей сварится и будет более вкусной.

Этот рецепт был опубликован на сайте Simply recipes.

Салат из тунца и фасоли

Ингредиенты:

2 банки тунца в оливковом масле (по 160 г каждая);

2 банки белой фасоли (по 400 г каждая);

одна небольшая луковица;

2 столовые ложки петрушки, или базилика;

соль и черный перец по вкусу.

Для соуса:

1/4 стакана сока лимона;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 чайная ложка дижонской горчицы;

соль и черный перец по вкусу.

Слейте оливковое масло из банок с тунцом в небольшую миску и поставьте в сторону. Разомните тунец вилкой в большой миске.

Откройте банки с фасолью и промойте фасоль под холодной водой в дуршлаге. Добавьте фасоль к тунцу и аккуратно перемешайте.

Мелко нарежьте лук. Также можно использовать зеленый лук, если хотите более нежный вкус. Добавьте лук к фасоли и тунцу.

В небольшой миске или стакане смешайте сок лимона, оливковое масло из-под тунца, горчицу, соль и перец в однородный соус.

Полейте соусом салат и хорошо перемешайте. Подавайте салат холодным или при комнатной температуре.

Также вы можете приготовить вкуснейший Лионский салат с беконом и яйцом.