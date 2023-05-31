Оригінальне поєднання продуктів. Салат із тунця з квасолею

Це простий та корисний салат, який дуже швидко готується.

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Консервований тунець – чудовий додаток до салатів з овочів. І він довго зберігається, тож можна тримати запас баночок у своєму холодильнику.

Зазвичай їм доповнюють салати із свіжих овочів, але також можна приготувати салат із консервованого тунця та консервованої білої квасолі.

Її також можна зварити окремо, але варто враховувати, що бобові загалом, і квасолю зокрема слід замочувати на ніч у холодній воді. Так вона швидше звариться і буде смачнішою.

Цей рецепт було опубліковано на сайті Simply recipes.

Салат з тунця та квасолі

Інгредієнти:

2 банки тунця в оливковій олії (по 160 г кожна);

2 банки білої квасолі (по 400 г кожна);

одна невелика цибулина;

2 столові ложки петрушки або базиліка;

сіль та чорний перець до свого смаку.

Для соусу:

1/4 склянки соку лимона;

2 столові ложки оливкової олії;

1 чайна ложка діжонської гірчиці;

сіль та чорний перець до свого смаку.

Злийте оливкову олію з банок з тунцем у невелику миску і поставте убік. Розімніть тунець виделкою у великій мисці.

Відкрийте банки з квасолею і промийте квасолю під холодною водою в друшляку. Додайте квасолю до тунця і акуратно перемішайте.

Дрібно наріжте цибулю. Також можна використовувати зелену цибулю, якщо хочете ніжніший смак. Додайте цибулю до квасолі та тунця.

У невеликій мисці або склянці змішайте сік лимона, оливкову олію з-під тунця, гірчицю, сіль та перець в однорідний соус.

Полийте салат і добре перемішайте. Подавайте салат холодним або за кімнатної температури.

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