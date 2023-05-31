Сытное блюдо на ужин. Рецепт жаркого из фасоли и свинины

Это блюдо можно приготовить в одной большой кастрюле, или порционно – в горшочках.

Свинина и фасоль – это классическое сочетание продуктов. Такое блюдо готовят во многих странах, и отличается оно только приправами.

При приготовлении такого блюда стоит помнить, что фасоль отлично сочетается со свежими томатами, а свинина не должна быть совсем постной. Жаркое в деревенском стиле должно быть сытным и богатым на вкус. Фокус расскажет, как его приготовить.

Жаркое из свинины и фасоли

Ингредиенты:

50 г сливочного масла;

Пара зубчиков чеснока;

2 чайные ложки сладкой паприки;

2 чайные ложки карвея (можно заменить анисом, фенхелем, или тмином);

255 г свинины;

85 мл сухого белого вина;

255 г белой фасоли (замоченной на ночь);

1 л воды;

соль и черный перец по вкусу;

зелень петрушки для украшения;

хрустящий белый хлеб для подачи.

Предварительно, замочите фасоль в холодной воде на ночь. Это обязательное правило, если вы готовите бобовые. Иначе они будут слишком долго вариться.

Растопите сливочное масло в большой кастрюле. Добавьте два зубчика чеснока, пропущенного через пресс и обжаривайте 2-3 минуты, пока он не станет мягким. Посыпьте паприкой и карвеем и жарьте еще 2-3 минуты.

Свинину порежьте некрупными кубиками и добавьте к прочим ингредиентам. Обжаривайте их 4-5 минут, помешивая иногда, пока не подрумянятся. Посолите и поперчите по вкусу.

Влейте вино и доведите до кипения. Когда вино почти испарится, добавьте фасоль. Залейте водой и доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите, помешивая каждые 15 минут, пока свинина не станет мягкой, как и фасоль не станет мягкой. Это займет около двух часов. Если вода слишком быстро испаряется – просто долейте еще.

Разложите рагу по тарелкам, посыпьте петрушкой и подавайте с хрустящим белым хлебом.

Для этого рагу можно использовать любой вид свинины, который хорошо тушится, такой как лопатка, шея или ребра. Вы также можете использовать говядину или баранину вместо свинины, но тогда вам нужно будет увеличить время тушения до 2-3 часов.

Также вы можете приготовить вкусный салат с мясом и авокадо.