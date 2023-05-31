Батон в рукаве: необычный способ приготовления любимой выпечки

Батоны получаются мягкими и долго не черствеют.

Дрожжевое тесто требует сноровки и терпения, но изделия из него получаются очень вкусные. Сегодня мы предлагаем приготовить воздушный и хрустящий батон в рукаве по рецепту кулинарного блогера Светланы Браун. Уверены, такой способ выпечки пробовал далеко не каждый.

Батон в рукаве

Ингредиенты на два батона:

вода – 400 мл;

соль – 1-1,5 ч. л;

сухие дрожжи – 7 гр (свежие – 21 гр)

сахар – 1 ст. л;

растительное масло – 5 ст. л;

мука – около 650 гр.

Способ приготовления:

В теплую воду добавить дрожжи, сахар и все хорошо перемешать, добавить растительное масло и соль. Просеять муку и замешать тесто, которое слегка липнет к рукам. Поставить его в теплое место на час-два.

Когда тесто хорошо подойдет, разделить его пополам и сформировать два батона. Потом каждый из них сложить в отдельный рукав для запекания и завязать с обеих сторон.

Перед выпеканием оставить на 15 минут, а затем отправить в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 30 минут.

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