Нежный, как облако. Рецепт американского Ангельского торта
Он готовится на основе бисквита и подается со взбитыми сливками
Ангельский торт – это один из самых популярных в США тортов. Он готовится на основе так называемого ангельского бисквита, который готовится только на яичных белках. Приготовить его совсем несложно, если точно выполнять инструкции рецепта. Торт подается с фруктами или взбитыми сливками и украшается ягодами. Ангельский торт отлично подойдет для праздничного стола или для чаепития.
Фокус расскажет, как его приготовить.
Ангельский торт
Ингредиенты:
- 5 белков (от крупных яиц);
- 130 г сахарной пудры (80 г — в тесто, остальное для крема);
- 60 г муки;
- щепотка соли;
- 0,5 ч.л. лимонной кислоты;
- 0,5 ч.л. ванильного сахара;
- 50 г сахара;
- 400-500 мл сливок 33%;
- 200 г свежих ягод.
Муку смешиваем с 80 г сахарной пудры и просеиваем через сито, чтобы бисквит хорошо поднялся.
В охлажденные белки добавляем щепотку соли и взбиваем их в крепкую пену. Затем добавляем сахар, ваниль и лимонную кислоту. Взбиваем еще 2-3 минуты.
Добавляем к белкам муку, смешанную с пудрой, и аккуратно и по возможности быстро перемешиваем сверху вниз.
Выкладываем получившееся тесто в разъемную форму диаметром 18 см. Выпекается ангельский бисквит в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. Готовность проверяем деревянной зубочисткой.
Бисквит должен остывать в перевернутом состоянии. Отделить бисквит от боковых стенок можно острым и тонким ножом.
Для крема взбиваем сливки с оставшейся сахарной пудрой до пышной и устойчивой пены. Не переусердствуйте и не взбейте масло!
Готовый и остывший бисквит разрезаем на два коржа и промазываем кремом. Затем обмазываем кремом верх и бока торта.
Украшаем вымытыми и обсушенными ягодами. Отлично подойдут ягоды без косточек. Например, малина, черника, клубника и даже свежий инжир.
А если вам хочется чего-то менее воздушного, приготовьте полную противоположность этого торта. Оригинальный шоколадный торт "Пища дьявола" точно удивит вас насыщенным вкусом.