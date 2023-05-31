Здесь даже не потребуется миксер или венчик, настолько прост этот десерт в приготовлении.

Шоколадный торт с арахисовым маслом и бананами по рецепту Фокуса — это вкусный десерт для любителей сладкого и для тех, к кому неожиданно пришли гости, а к чаю нечего подать. Этот торт готовится очень просто и быстро, без использования миксера или венчика. Все ингредиенты просто смешиваются в одной посуде и выпекаются в духовке.

Торт получается мягким, влажным и ароматным, с нежным кремом из арахисового масла и кусочками банана сверху.

Шоколадный пирог с бананом

Ингредиенты:

120 г масла (растопить);

200 г коричневого сахара;

2 яйца;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

180 мл молока;

240 г муки;

2 чайные ложки разрыхлителя;

1/4 чайной ложки соли;

30 г какао-порошка;

120 г арахисового масла;

2 банана (нарезать кружочками).

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для выпечки маслом или расстелите пергаментную бумагу.

В большой миске смешайте растопленное масло и коричневый сахар до однородности. Добавьте яйца, ванильный экстракт и молоко и хорошо перемешайте.

В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соль и какао-порошок. Просейте сухие ингредиенты в мокрую смесь и аккуратно перемешайте лопаткой или деревянной ложкой, чтобы не было комочков.

Перелейте тесто в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Поставьте форму в духовку и выпекайте около 25 минут или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр торта, не выйдет чистой.

Выньте торт из духовки и оставьте его остывать на решетке на 10 минут. Затем переверните его на большое блюдо или поднос.

6. В небольшой кастрюле на слабом огне нагрейте арахисовое масло, помешивая, пока оно не станет жидким и гладким. Полейте арахисовым маслом поверхность торта, равномерно распределяя его по всей площади. Уложите нарезанные кружочки банана по кругу на краях торта и по центру.

Подавайте торт горячим или холодным, по желанию поливая шоколадом или сливками.

Приятного аппетита!

А еще вы можете попробовать рецепт американского Ангельского торта.