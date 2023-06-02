Маринованные перцы с интересными ингредиентами: простой рецепт нереально вкусной закуски
Сочетание перца, орехов и изюма дают невероятный вкус.
Маринованные овощи – это всегда очень вкусно. Лучшей закуски под мясо просто не сыскать. Сегодня мы поделимся рецептом маринованных перцев по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Они получаются невероятно аппетитными и с очень насыщенным вкусом.
Маринованные перцы
- болгарские перцы (можно цветные) – 3-5 шт;
- желтый изюм – 1 ст. л;
- кедровые орешки – 1 ст. л;
- петрушка – 1 ст. л;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- соль, черный молотый перец по вкусу;
- оливковое масло – 2 ст. л;
- лимонный сок (по желанию) – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Перцы запечь в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, 30-40 минут. Следить за готовностью. Время готовки зависит от мясистости перцев. Готовые перцы прикрыть пакетом или поместить в пакет на несколько минут. После этого кожица легче снимается. Очищенные перцы порезать длинными брусочками.
Кедровые орешки частично размельчить, и обжарить на сухой сковороде в течение 2-3 минут до появления аромата и выделения масла.
В миску собрать перцы, орешки, изюм, петушку и чеснок. Заправить маслом и специями. Хорошо перемешать и дать настоятся хотя бы 15 минут. Подать можно с подсушенными на сковороде тостами.
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