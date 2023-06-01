Лучшая закуска к шашлыку: рецепт быстрых маринованных огурцов

Чем дольше такие огурцы промаринуются, тем лучше будет их вкус.

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Лучшая добавка к шашлыкам – свежие сезонные овощи, в идеале это – огурцы и помидоры. Еще вкуснее такая закуска в маринованном виде. Если мы уже делились с вами рецептом маринованных помидоров, то теперь самое время приготовить маринованные огурцы по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Много времени это не займет, а стол будет куда интереснее.

Быстрые маринованные огурцы

Ингредиенты:

огурцы среднего размера – 500 гр;

укроп, петрушка;

чеснок – 2-3 зубчика;

перец острый – 1/2 стручка;

сок лимона – 1/2;

мед – 1 ст. л;

соль – 1/2 ч.л. Можно добавить больше, ориентируясь на свой вкус;

оливковое, кунжутное или подсолнечное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Огурцы среднего размера помыть, отрезать кончики и порезать на длинные брусочки. Укроп и петрушку мелко порубить, чеснок пропустить через пресс, сок лимона выдавить. Все ингредиенты хорошо смешать и отправить в холодильник минимум на два часа.

Огурцы получаются очень ароматные и вкусные!

Чтобы шашлык был вкуснее, напоминаем также, как приготовить три варианта соусов к нему.

Ранее Фокус писал, как приготовить очень вкусные ребрышки на гриле, а также маринованные грибы.