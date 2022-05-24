Не хуже магазинных: вкусные маринованные шампиньоны от Евгения Клопотенко (видео)
Приготовление маринованных шампиньонов не требует особых навыков, а грибы получаются сочными и вкусными.
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Маринованные шампиньоны – один из самых популярных продуктов во многих кухнях мира, и украинская – не исключение. Грибы служат самостоятельной закуской, их добавляют в салаты и готовят с ними множество других блюд. Они пользуются заслуженной любовью, благодаря мясистой и плотной текстуре, а также узнаваемому вкусу. Недостатка маринованных грибов в магазинах нет целый год, однако известный украинский food-блогер Евгений Клопотенко предлагает приготовить их самостоятельно.
Выбирая свежие грибы для маринования, стоит покупать только в магазине, поскольку туда поставляют шампиньоны, выращенные промышленным способом, а значит, безопасные. Собирать их в дикой природе не рекомендуется, поскольку большинство из них ядовитые, и без достаточного опыта их практически не отличишь от съедобных.
Преимущество шампиньонов – в их низкокалорийности, невысоком содержании натрия, практически полном отсутствии жиров и холестерина. Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Эти грибы можно не только мариновать, но и замораживать, варить, тушить, жарить на мангале или гриле, консервировать.
Маринованные шампиньоны
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 400 гр;
- Вода – 500 мл;
- Яблочный уксус – 6 ст. л (или 4 ст. л. уксуса 9%)
- Сахар – 1 ч. л;
- Лавровый лист – 2 шт;
- Черный перец – 5 шт;
- Душистый перец – 3 шт;
- Укроп – 3 веточки;
- Горчица в зернах (сухая) – 0,5 ч. л;
- Чеснок – 2-3 зубчика;
- Лук репчатый – половина головки;
- Соль – 2 ч. л;
Способ приготовления:
Грибы протереть от загрязнений бумажным полотенцем или влажной салфеткой, срезать поврежденные участки ножки и сложить шампиньоны в банку или удобный стеклянный судок.
Нарезать полукольцами лук, чеснок раздавить ножом.
Далее необходимо приготовить маринад. Для этого поллитра воды налить в кастрюлю, туда же положить соль, сахар, специи, а затем – лук и чеснок. Все довести до кипения, проварить пять минут, до растворения соли и сахара. Снять посуду с огня и налить в нее уксус.
В посуду с шампиньонами добавить измельченный укроп, а затем залить все горячим маринадом, чтобы он полностью покрыл все грибы. Закрыть посуду крышкой и оставить до полного остывания, а лучше на ночь. Блюдо готово. Можно подавать е столу, сбрызнув, для лучшего вкуса, подсолнечным маслом.
Ранее мы писали о том, как мариновать капусту, а также как лучше всего приготовить маринованный лук.