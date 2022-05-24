Не хуже магазинных: вкусные маринованные шампиньоны от Евгения Клопотенко (видео)

Приготовление маринованных шампиньонов не требует особых навыков, а грибы получаются сочными и вкусными.

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Маринованные шампиньоны – один из самых популярных продуктов во многих кухнях мира, и украинская – не исключение. Грибы служат самостоятельной закуской, их добавляют в салаты и готовят с ними множество других блюд. Они пользуются заслуженной любовью, благодаря мясистой и плотной текстуре, а также узнаваемому вкусу. Недостатка маринованных грибов в магазинах нет целый год, однако известный украинский food-блогер Евгений Клопотенко предлагает приготовить их самостоятельно.

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Выбирая свежие грибы для маринования, стоит покупать только в магазине, поскольку туда поставляют шампиньоны, выращенные промышленным способом, а значит, безопасные. Собирать их в дикой природе не рекомендуется, поскольку большинство из них ядовитые, и без достаточного опыта их практически не отличишь от съедобных.

Преимущество шампиньонов – в их низкокалорийности, невысоком содержании натрия, практически полном отсутствии жиров и холестерина. Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Эти грибы можно не только мариновать, но и замораживать, варить, тушить, жарить на мангале или гриле, консервировать.

Маринованные шампиньоны

Ингредиенты:

Шампиньоны – 400 гр;

Вода – 500 мл;

Яблочный уксус – 6 ст. л (или 4 ст. л. уксуса 9%)

Сахар – 1 ч. л;

Лавровый лист – 2 шт;

Черный перец – 5 шт;

Душистый перец – 3 шт;

Укроп – 3 веточки;

Горчица в зернах (сухая) – 0,5 ч. л;

Чеснок – 2-3 зубчика;

Лук репчатый – половина головки;

Соль – 2 ч. л;

Способ приготовления:

Грибы протереть от загрязнений бумажным полотенцем или влажной салфеткой, срезать поврежденные участки ножки и сложить шампиньоны в банку или удобный стеклянный судок.

Нарезать полукольцами лук, чеснок раздавить ножом.

Далее необходимо приготовить маринад. Для этого поллитра воды налить в кастрюлю, туда же положить соль, сахар, специи, а затем – лук и чеснок. Все довести до кипения, проварить пять минут, до растворения соли и сахара. Снять посуду с огня и налить в нее уксус.

В посуду с шампиньонами добавить измельченный укроп, а затем залить все горячим маринадом, чтобы он полностью покрыл все грибы. Закрыть посуду крышкой и оставить до полного остывания, а лучше на ночь. Блюдо готово. Можно подавать е столу, сбрызнув, для лучшего вкуса, подсолнечным маслом.

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