Не гірше магазинних: смачні мариновані печериці від Євгена Клопотенка (відео)

Приготування маринованих печериць не вимагає особливих навичок, а гриби виходять соковитими та смачними.

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Мариновані печериці — один із найпопулярніших продуктів у багатьох кухнях світу, й українська — не виняток. Гриби слугують самостійною закускою, їх додають у салати та готують з ними безліч інших страв. Вони користуються заслуженою любов'ю завдяки м'ясистій і щільній текстурі, а також впізнаваному смаку. Нестачі маринованих грибів у магазинах немає цілий рік, проте відомий український food-блогер Євген Клопотенко пропонує приготувати їх самостійно.

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Обираючи свіжі гриби для маринування, варто купувати тільки в магазині, оскільки туди поставляють печериці, вирощені промисловим способом, а отже, безпечні. Збирати їх у дикій природі не рекомендується, оскільки більшість з них є отруйними, і без достатнього досвіду їх практично не відрізниш від їстівних.

Перевага печериць — у їхній низькокалорійності, невисокому вмісті натрію, практично повній відсутності жирів і холестерину. Вони багаті на вітаміни, мінерали і клітковину. Ці гриби можна не лише маринувати, а й заморожувати, варити, тушкувати, смажити на мангалі чи грилі, консервувати.

Мариновані печериці

Інгредієнти:

печериці — 400 гр;

вода — 500 мл;

яблучний оцет — 6 ст. л (або 4 ст. л. оцту 9%);

цукор — 1 год. л;

лавровий лист — 2 шт;

чорний перець — 5 шт.;

запашний перець — 3 шт;

кріп — 3 гілочки;

гірчиця у зернах (суха) — 0,5 ч. л;

часник — 2-3 зубчики;

цибуля ріпчаста — половина головки;

сіль — 2 год. л;

Спосіб приготування:

Гриби протерти від забруднень паперовим рушником або вологою серветкою, зрізати пошкоджені ділянки ніжки та скласти печериці у банку чи зручний скляний судок.

Нарізати півкільцями цибулю, часник роздавити ножем.

Далі потрібно приготувати маринад. Для цього пів літра води налити в каструлю, туди покласти сіль, цукор, спеції, а потім — цибулю і часник. Усе довести до кипіння, проварити п'ять хвилин, до розчинення солі та цукру. Зняти посуд із вогню і налити в нього оцет.

У посуд із шампіньйонами додати подрібнений кріп, а потім залити гарячим маринадом, щоб він повністю покрив усі гриби. Закрити посуд кришкою і залишити до повного остигання, а краще на ніч. Страва готова. Можна подавати її столу, збризнувши, для кращого смаку, олією.

Раніше ми писали про те, як маринувати капусту, а також як найкраще приготувати мариновану цибулю.