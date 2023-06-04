Сезон шашлыка: как приготовить вкуснейший маринованный салат к мясу

Такое блюдо станет хитом любого пикника.

Свежие и маринованные овощи – это лучшая закуска к мясу. Особенно вкусні они на свежем воздухе под шашлык. Огурцы, помидоры, перец в маринаде можно приготовить по отдельности, а можно сделать целый салат, которые после непродолжительного маринования станет настоящим хитом пикника, а гости попросят еще добавки. Своим рецептом такого салата поделился известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь. Блюдо готовится очень быстро и получается невероятно вкусным.

Быстро маринованный салат к шашлыку

Ингредиенты:

свежие помидоры (лучше черри, но можно любые другие) – 350 гр;

красный лук – 1 шт;

болгарский или сладкий перец – 1/2 шт;

острый перец – 1/2 шт (по вкусу);

пучок зелени (петрушка, кинза, укроп, зеленый лук);

сок лимона или лайма – 1 ст. л;

оливковое масло – 1 ст. л;

соль – 1/2 ч. л;

сумах – 1/2 ч. л (необязательно);

чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления:

Овощи помыть, перец очистить от семян, лук порезать, зелень порубить. Все ингредиенты смешать в глубокой миске, герметично закрыть ее и отправить в холодильник мариноваться на час.

Ранее Фокус писал, как приготовить маринованные помидоры к шашлыку, а также сделать вкусные и хрустящие огурцы. Кроме того, к мясу можно подать и маринованные перцы, на приготовление которых не уйдет много времени.