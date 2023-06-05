Традиционный английский десерт. Как приготовить вишневый крамбл

Этот оригинальный десерт готовится из фруктов, или ягод, а также крошки из масла и муки.

Английская кухня считается не слишком изысканной, но в ней полно простых и вкусных блюд, которые очень просто приготовить даже неопытному кулинару. Вишневый крамбл — одно из таких блюд. Готовят его с любыми фруктами, или ягодами, но с вишней он получается особенно вкусным.

Вишня придает крамблу кисловатый вкус и яркий цвет, а также хорошо сочетается с какао-порошком, который добавляется в крошку. Крамбл с вишней подают горячим или теплым, с ванильным мороженым или сливками. Фокус расскажет, как его приготовить.

Крамбл с вишней

Ингредиенты:

500 г вишни (свежей или замороженной);

2 ст. л. какао-порошка;

2 ст. л. крахмала;

1 ч. л. сахара ванильного;

4 ст. л. сахара;

100 г масла;

200 г муки.

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и застелите форму для выпечки бумагой или смажьте ее маслом.

В небольшой миске смешайте какао-порошок, крахмал, сахар ванильный и 2 ст. л. сахара.

В другой миске нарежьте масло на мелкие кусочки и добавьте муку, оставшийся сахар и пряник. Замесите руками рассыпчатое тесто, фактически у вас получится сдобная крошка.

Если вы используете свежую вишню, удалите из нее косточки. Если вы используете замороженную вишню, разморозьте ее и слейте лишнюю жидкость.

Выложите вишню на дно формы для выпечки и посыпьте сверху смесью из какао-порошка и крахмала.

Посыпьте фруктовую начинку ровным слоем теста из муки и масла.

Запекайте крамбл в духовке около 25-30 минут или до тех пор, пока он не станет золотистым и хрустящим сверху.

Выньте крамбл из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей. Подавайте крамбл с вишней с ванильным мороженым или сливками.

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