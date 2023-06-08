Лучшая добавка к шашлыку: рецепт луковой закуски

Закуску лучше приготовить перед тем, как отправлять мясо на огонь, так она успеет хорошо настояться.

В преддверии выходных самое время подумать о встрече с друзьями или об отдыхе на природе семьей, который редко обходится без мяса на гриле или шашлыков. Предлагаем обратить внимание на рецепт вкуснейшей луковой закуски к шашлыку от известного украинского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Готовится она очень просто, а ее наличие на столе сделает вкус мяса еще насыщеннее.

Луковая закуска к шашлыку

Ингредиенты:

лук белый – 1 шт;

лук красный – 1 шт;

помидор – 1 шт;

цедра лимона или лайма – 1/2 ч. л;

сок лимона или лайма – 1 ч. л;

сумах – 1 ч. л;

петрушка или кинза – 1 ст. л;

оливковое масло – 1 ст. л;

острый перец – 1/2 шт (по вкусу);

черный перец;

соль (если нужно по своему вкусу).

Способ приготовления:

Лук почистить и нарезать полукольцами, помидор помыть, нарезать дольками, зелень порубить, острый перец почистить от семян, мелко порезать, все смешать, добавить цедру, оливковое масло, сок лимона или лайма, специи и соль, все хорошо перемешать и оставить на 20 минут настаиваться. Такую закуску лучше делать как раз перед тем, как мясо отправится на мангал.

Ранее Фокус писал, как приготовить маринованные помидоры к мясу, огурцы и даже целый маринованный салат.