Лучшая добавка к шашлыку: рецепт луковой закуски
Закуску лучше приготовить перед тем, как отправлять мясо на огонь, так она успеет хорошо настояться.
В преддверии выходных самое время подумать о встрече с друзьями или об отдыхе на природе семьей, который редко обходится без мяса на гриле или шашлыков. Предлагаем обратить внимание на рецепт вкуснейшей луковой закуски к шашлыку от известного украинского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Готовится она очень просто, а ее наличие на столе сделает вкус мяса еще насыщеннее.
Луковая закуска к шашлыку
Ингредиенты:
- лук белый – 1 шт;
- лук красный – 1 шт;
- помидор – 1 шт;
- цедра лимона или лайма – 1/2 ч. л;
- сок лимона или лайма – 1 ч. л;
- сумах – 1 ч. л;
- петрушка или кинза – 1 ст. л;
- оливковое масло – 1 ст. л;
- острый перец – 1/2 шт (по вкусу);
- черный перец;
- соль (если нужно по своему вкусу).
Способ приготовления:
Лук почистить и нарезать полукольцами, помидор помыть, нарезать дольками, зелень порубить, острый перец почистить от семян, мелко порезать, все смешать, добавить цедру, оливковое масло, сок лимона или лайма, специи и соль, все хорошо перемешать и оставить на 20 минут настаиваться. Такую закуску лучше делать как раз перед тем, как мясо отправится на мангал.
Ранее Фокус писал, как приготовить маринованные помидоры к мясу, огурцы и даже целый маринованный салат.