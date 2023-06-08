Отличная закуска за 5 минут: рулет из лаваша с красной рыбой
Огурец для начинки можно порезать тонкой соломкой или же натереть на крупной терке.
Если у вас в холодильнике есть немного лаваша, красной рыбы, творожного сыра и зелени, рекомендуем приготовить невероятно вкусную закуску, которая может быть как полноценным завтраком или обедом, так и отлично подойдет в качестве перекуса. Делать ее очень просто, и это займет минимум времени. Своим рецептом поделилась кулинарный блогер под ником angela_cook.
Закуска из лаваша с красной рыбой
Ингредиенты:
- тонкий лаваш – 2 листа;
- форель (или любая слабосоленая красная рыба) – 200 гр;
- листья салата;
- огурцы – 2 шт;
- творожный сыр любой – 1 баночка;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Смазать оба листа лаваша творожным сыром, на один выложить кусочки рыбы, а на другой – листья салата и нарезанный соломкой или натертый на крупной терке огурец. Положить один лист на другой, свернуть в рулет и нарезать на кусочки слегка наискосок. Наш перекус готов.
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