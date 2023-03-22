Простой рецепт любимого торта. Как приготовить ленивый "Наполеон" за час

Классический торт "Наполеон" готовить несложно, но долго. Однако можно упросить себе задачу.

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Торт "Наполеон" – это один из классических вкусных десертов, которые многие предпочитают покупать, а не готовить самостоятельно. Ведь хоть рецепт и не слишком сложный, но приготовление, выпечка и пропитка занимают много времени.

Но если хочется приготовить "ленивый" торт "Наполеон", то этот рецепт для вас. Идеей, как его приготовить за час, поделилась кулинарный блогер Татьяна Юшина.

Ленивый "Наполеон" за час

Ингредиенты:

слоеное тесто — 500 гр;

три яйца;

сахар – 50 гр;

молоко — 350 гр;

1 банка вареной сгущенки;

мука — 2 ст. л.К

сливочное масло — 150 гр;

ванильный экстракт или ванильный сахар.

Слоеное тесто разморозьте, немного раскатайте скалкой и нарежьте квадратиками. Размер значения не имеет.

Переложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов около 20 минут.

Пока тесто запекается, приготовьте крем. Молоко поставьте на огонь и доведите до кипения. Яйца взбейте с сахаром и ванилью. Добавьте муку и перемешать венчиком, чтобы не было комочков.

Часть горячего молока добавьте в яичную смесь и перемешайте. Верните всю смесь в кастрюлю с горячим молоком.

Добавьте вареную сгущенку и снова поставьте на небольшой огонь. Нам нужно добиться того, чтобы сгущенка растворилась, и крем стал однородным. И это произойдет довольно быстро.

Готовьте, постоянно помешивая, на небольшом огне, пока крем не закипит.

Снимите с огня, вмешайте сливочное масло. И отставьте пока. Уже испеченные квадратики слоеного теста переложите с противня в миску. Некоторые разомните руками в крошку. Добавьте горячий крем и перемешайте. Переложите наш "Наполеон" в форму, разровняйте поверхность. Главное, застелите форму пленкой, чтобы потом торт было легко доставать.

Отправьте торт в холодильник минимум на три часа, а лучше на ночь. После доставайте из формы и подавайте.

Также вы можете приготовить еще одну вариацию на тему классического десертного рецепта: торт "Карпатка" – роскошный огромный эклер с кремом.