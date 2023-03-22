Простий рецепт улюбленого торта. Як приготувати лінивий "Наполеон" за годину

Класичний торт "Наполеон" готувати нескладно, але довго. Проте можна спростити собі завдання.

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Торт "Наполеон" — це один із класичних смачних десертів, які багато хто воліє купувати, а не готувати самостійно. Адже хоч рецепт і не надто складний, але приготування, випікання та просочення займають багато часу.

Але якщо хочеться приготувати "ледачий" торт "Наполеон", то цей рецепт для вас. Ідеєю, як його приготувати за годину, поділилася кулінарна блогерка Тетяна Юшина.

Лінивий "Наполеон" за годину

Інгредієнти:

листове тісто — 500 гр;

три яйця;

цукор — 50 гр;

молоко — 350 гр;

1 банка вареного згущеного молока;

борошно — 2 ст.л.;

вершкове масло — 150 гр;

ванільний екстракт або ванільний цукор.

Листове тісто розморозьте, трохи розкатайте качалкою та наріжте квадратиками. Розмір не має значення.

Перекладіть їх на деко, застелене пергаментом, і випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 20 хвилин.

Поки тісто запікається, приготуйте крем. Поставте молоко на вогонь і доведіть до кипіння. Яйця збийте з цукром і ваніллю. Додайте борошно та перемішайте вінчиком, щоб не було грудочок.

Частину гарячого молока додайте до яєчної суміші та перемішайте. Поверніть усю суміш у каструлю з гарячим молоком.

Додайте варене згущене молоко та знову поставте на невеликий вогонь. Нам потрібно домогтися того, щоб згущене молоко розчинилося, і крем став однорідним. І це станеться досить швидко.

Готуйте, постійно помішуючи, на невеликому вогні, доки крем не закипить.

Зніміть із вогню, додайте вершкове масло й відставте поки що. Вже випечені квадратики листового тіста перекладіть із дека в миску. Деякі розімніть руками на крихту. Додайте гарячий крем і перемішайте. Перекладіть наш "Наполеон" у форму, розрівняйте поверхню. Головне — застеліть форму плівкою, щоб потім торт було легко діставати.

Поставте торт в холодильник мінімум на три години, а краще на ніч. Після цього діставайте з форми й подавайте.

Також ви можете приготувати ще одну варіацію на тему класичного десертного рецепта: торт "Карпатка" — розкішний величезний еклер із кремом.