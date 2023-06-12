Испанский оливье. Рецепт популярного салата без колбасы, но с тунцом
Оливье популярен не только в Украине, но и в Испании, там его называют Ensaladilla rusa, но готовят без колбасы.
Оливье, по легенде, придумали в дореволюционном ресторане "Эрмитаж". Только тогда он не был настолько прост в приготовлении. В него входили омары, куропатки и прочие эксклюзивные ингредиенты. Но оригинальный рецепт уже давно утерян, а оливье, который готовили на все праздники в СССР, популярен до сих пор.
И нечто похожее готовят и в Испании. Там его называют Ensaladilla rusa, но рецепт отличается от общеизвестного оливье. Ведь зачем класть колбасу в салат в стране, где много рыбы?
Иногда в Испании этот салат готовят со свеклой, а иногда вместо тунца добавляют небольшие креветки. Также его подают с хлебными палочками. Маринованные огурчики тоже попадают в салат, как и свежий зеленый горошек, но иногда их заменяют маленькими острыми перчиками.
Как приготовить испанский оливье, рассказали на кулинарном сайте Cooki Doo.
Испанский оливье
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 3 яйца;
- 2 банки тунца в оливковом масле;
- 10 оливок с анчоусами;
- 10 маленьких огурчиков;
- 230 г майонеза;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- соль и перец по вкусу;
- щепотка сладкой паприки;
- 1 столовая ложка нарезанной петрушки.
Отварите картофель в мундире, отсудите и нарежьте кубиками. Также поступите и с морковкой.
Отварите яйца вкрутую. Остудите и почистите, а потом нарежьте кубиками.
Лук нарежьте мелкими кубиками, огурчики – соломкой. Оливки разрежьте пополам. Разомните тунец вилкой.
В небольшой чашке смешайте майонез, чеснок, лимонный сок, оливковое масло, соль, перец и паприку. Это будет ваш соус для салата.
В большой миске смешайте картофель, морковь, лук, тунец, огурчики и оливки. Добавьте соус и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты соусом.
Выложите салат на большое блюдо или тарелку. Украсьте сверху яйцами и посыпьте петрушкой. Подавайте холодным или при комнатной температуре с хлебом или крекерами.
Напомним, ранее Фокус писал о том, как был придуман салат оливье и как сильно он отличается от того, что мы готовим сейчас.