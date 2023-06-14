Классика по-новому. Рецепт ленивых вареников с орешками

Ленивые вареники – это очень вкусно и просто, но их можно разнообразить.

Ленивые вареники названы так, потому что, готовя их, не нужно раскатывать тесто и формировать аккуратные вареники с начинкой. Начинку просто вмешивают в тесто. Обычно это творог. Подают их с вареньем, медом, или сметаной. А в тесто добавляют ваниль и сахар.

Это простое и очень вкусное блюдо, которое можно приготовить даже на завтрак, когда не хочется слишком долго стоять у плиты. Шеф-повар Валя Саенко рассказала, как можно разнообразить это простейшее блюдо и сделать его более современным.

Ленивые вареники с орешками

Ингредиенты:

творог 5% – 360 г;

одно яйцо;

мука – 70 г;

сахар – 50 г;

ваниль;

любые орехи (например, жареный миндаль) – 200 г.

Творог лучше брать сухой, так вареники получатся вкуснее и их будет проще лепить. Смешиваем его с мукой, добавляем сахар и ваниль. Тесто в итоге получится очень густым и плотным, и хорошо держать форму.

Выкладываем творожную массу на стол, посыпанный мукой и формируем вареники: можно сделать шарики, можно ромбики, тут все зависит от вашей фантазии. И хорошо осыпаем мукой со всех сторон.

Кипятим воду и бросаем вареники. После того как всплывут, варим еще 2-3 минуты. Сливаем воду и забрасываем вареники в перемолотые орешки. Осторожно обсыпаем орехами со всех сторон. И подаем со сметаной, джемом или медом.

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