Закуска на скорую руку с сыром, колбасой и начинкой: пошаговый рецепт (видео)

Чтобы рулет быстрее застыл, лучше поместить его в морозилку, а перед подачей нарезать на порционные кусочки.

Рецепт вкусной и сытной закуски, которую можно взять с собой в дорогу, на прогулку или быстро приготовить для неожиданно нагрянувших гостей, никогда не будет лишним в записной книжке любой уважающей себя хозяйки. Сегодня мы предлагаем рецепт закуски с колбасой, сыром и начинкой от кулинарного блогера Юлии Симончук. Она готовится очень просто и понравится всем, кто ее попробует.

Закуска с колбасой, сыром и начинкой

Ингредиенты:

колбаса;

сыр плавленый, нарезанный треугольниками;

помидоры черри.

Для начинки:

корнишоны маринованные;

вяленые томаты.

Способ приготовления:

Колбасу, нарезанную тонкими кольцами, выложить на пищевую пленку в несколько рядов. Лучше покупать колбасу, уже нарезанную тонкими слайсами. Сверху выложить сыр треугольниками. Накрыть пищевой пленкой и раскатать, как показано на видео.

Далее снять пленку и выложить на край начинки огурцы и вяленые томаты, при желании посыпать зеленью. Закрутить все в тугой рулет и поставить в холодильник, чтобы сыр "прихватился". Тогда такие бутерброды будет удобно резать. Можно поместить рулет в морозилку на полчаса, этого времени будет достаточно.

При подаче нарезать рулет на порционные кусочки, наколоть на шпажку помидор черри и кусочек рулета. Можно просто нарезать и выложить на блюдо, это тоже будет интересно и эффектно смотреться.

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