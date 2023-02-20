Невероятно вкусная и красивая закуска из крабовых палочек: подробный и простой рецепт

Украсить блюдо можно консервированной кукурузой или зеленью.

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Крабовые палочки, перолотые в пасту с яйцом, сыром и майонезом, – очень вкусная начинка для простой и аппетитной закуски. Такое блюдо станет украшением любого стола и несомненно привлечет к себе внимание, а уходя, гости обязательно попросят у хозяйки рецепт. Как приготовить эту красоту, рассказала у себя в Instagram кулинарный блогер Кристина Азизян.

Тарталетки с пастой из крабовых палочек

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 гр;

яйца – 2-3 шт;

сыр твердый – 100 гр;

майонез – 2-3 ст. л;

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить и разрезать пополам или на четыре части. Сыр порезать на кусочки. Все ингредиенты сложить в блендер измельчить до пастообразного состояния. Получившуюся массу сложить в кондитерский мешок и выдавить ее в тарталетки.

Каждую тарталетку с начинкой можно украсить консервированной кукурузой, зеленью или другими продуктами.

Ранее Фокус писал о том, как из крабовых палочек быстро и легко приготовить закусочный торт, а также как сделать из крабовых палочек сытные роллы к празднику или просто в качестве перекуса.