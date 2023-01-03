Закусочный торт из крабовых палочек: пошаговый рецепт

Приготовление такой закуски не потребует особых затрат времени.

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Крабовые палочки являются одним из самых популярных ингредиентов для приготовления разнообразных салатов. Однако из них можно готовить не только салаты, но и, например, закусочный торт. Рецепт блюда опубликовал сайт "Рецепты салатов".

Закусочный торт из крабовых палочек

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 250 гр;

Яйцо куриное – 3 шт;

Твердый сыр – 250 гр;

Чеснок – 2-3 зубчика;

Майонез – 2 ст. л;

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую, залить холодной водой, затем очистить. Желтки и белки разделить. Желтки натереть на мелкой терке, а желтки пока отставить в сторону.

Твердый сыр натереть на мелкой терке, добавить к желткам. Туда же – чеснок, пропущенный через пресс, соль по вкусу и майонез. Все ингредиенты тщательно перемешать до получения более-менее однородной массы.

Крабовые палочки разморозить до мягкого состояния. Каждую палочку развернуть в ровное полотно. Если палочки трудно разворачиваются, их на несколько минут можно залить теплой водой.

На плоскую тарелку выложить один "корж", то есть развернутую крабовую палочку. Сверху нанести сырную массу, размазать ее ровным слоем по всей поверхности.

Далее выложить второй лист крабовый палочек, также смазать его сырной начинкой.

Таким образом сформировать все слои торта, пока не закончатся крабовые палочки и сырная масса.

Верх и бока торта также нужно смазать сырной смесью, чтобы белок лучше прилип к нему.

Вареные белки, которые оставляли, натереть на мелкой терке, стружкой украсить торт со всех сторон.

Торт накрыть пищевой пленкой, поставить в холодильник на несколько часов для пропитки слоев и охлаждения. Через время торт нарезать на порционные кусочки и можно подавать на стол.

Напомним, как приготовить салат "Голланский" с селедкой и консервированным горошком.