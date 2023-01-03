Салат "Голландский": рецепт изумительного блюда с селедкой (видео)

Такой салат – идеальное дополнение к вареному или жареному картофелю.

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Закусочный салат с селедкой по рецепту от кулинарного блогера Ольги Матвей – возможность еще больше разнообразить праздничный стол, а на Рождество, когда меню должно быть постным, он будет как нельзя кстати.

Салат с селедкой "Голландский"

Ингредиенты:

Филе селедки – 200 гр;

Морковь сырая – 2 шт;

Лук среднего размера – 1 шт;

Горошек консервированный – 100 гр;

Зеленый лук – по вкусу;

Соль, перец , паприка, сухой чеснок – по вкусу

Растительное масло.

Для маринада:

Вода – примерно 50 гр;

Уксус (9%) – 2 ч. л;

Сахар – 2 ч. л

Способ приготовления:

Лук почистить и порезать четвертинками очень-очень тонко и пересыпать в емкость, где он будет мариноваться. Залить его водой, чтобы она полностью покрыла лук, туда же – 2 чайные ложки уксуса (9%), 2 чайные ложки сахара. Все перемешать и пока так и оставить.

Сырую морковь натереть на крупной терке или на терке для моркови по-корейски. Разровнять ее на плоской тарелке, посолить и посыпать специями, хорошо перемешать.

Филе селедки порезать тонкими полосками.

В глубокую миску для салата сложить все ингредиенты. С лука предварительно нужно слить маринад, а его хорошо помять руками. В салатницу влить растительное масло и чуть-чуть все посолить и перемешать, оставить на полчаса. Перед подачей на стол салат присыпать зеленым луком или порезанным свежим укропом.

Такой салат идеально подойдет к вареной или жареной картошке.

Напомним, как приготовить королевскую "шубу".