Салат "Голландский": рецепт изумительного блюда с селедкой (видео)
Такой салат – идеальное дополнение к вареному или жареному картофелю.
Закусочный салат с селедкой по рецепту от кулинарного блогера Ольги Матвей – возможность еще больше разнообразить праздничный стол, а на Рождество, когда меню должно быть постным, он будет как нельзя кстати.
Салат с селедкой "Голландский"
Ингредиенты:
Филе селедки – 200 гр;
Морковь сырая – 2 шт;
Лук среднего размера – 1 шт;
Горошек консервированный – 100 гр;
Зеленый лук – по вкусу;
Соль, перец , паприка, сухой чеснок – по вкусу
Растительное масло.
Для маринада:
- Вода – примерно 50 гр;
- Уксус (9%) – 2 ч. л;
- Сахар – 2 ч. л
Способ приготовления:
Лук почистить и порезать четвертинками очень-очень тонко и пересыпать в емкость, где он будет мариноваться. Залить его водой, чтобы она полностью покрыла лук, туда же – 2 чайные ложки уксуса (9%), 2 чайные ложки сахара. Все перемешать и пока так и оставить.
Сырую морковь натереть на крупной терке или на терке для моркови по-корейски. Разровнять ее на плоской тарелке, посолить и посыпать специями, хорошо перемешать.
Филе селедки порезать тонкими полосками.
В глубокую миску для салата сложить все ингредиенты. С лука предварительно нужно слить маринад, а его хорошо помять руками. В салатницу влить растительное масло и чуть-чуть все посолить и перемешать, оставить на полчаса. Перед подачей на стол салат присыпать зеленым луком или порезанным свежим укропом.
Такой салат идеально подойдет к вареной или жареной картошке.
Напомним, как приготовить королевскую "шубу".