Салат "Голландський": рецепт дивовижної страви з оселедцем (відео)
Такий салат — ідеальне доповнення до вареної або смаженої картоплі.
Закусочний салат з оселедцем за рецептом від кулінарного блогера Ольги Матвій – можливість ще більше урізноманітнити святковий стіл, а на Різдво, коли меню має бути пісним, він буде дуже доречним.
Салат з оселедцем "Голландський"
Інгредієнти:
Філе оселедця – 200 гр;
Морква сира – 2 шт.;
Цибуля середнього розміру – 1 шт;
Горошок консервований – 100 г;
Зелена цибуля – за смаком;
Сіль, перець, паприка, сухий часник – за смаком
Рослинна олія.
Для маринаду:
- Вода – приблизно 50 г;
- Оцет (9%) – 2 ч. л;
- Цукор — 2 ч. л
Спосіб приготування:
Цибулю почистити, порізати тонко четвертинками і пересипати в ємність, де вона маринуватиметься. Залити водою, щоб вона повністю покрила цибулю, туди ж – 2 чайні ложки оцту (9%), 2 чайні ложки цукру. Все перемішати і поки що так і залишити.
Сиру моркву натерти на великій тертці або на тертці для моркви по-корейськи. Розрівняти її на плоскій тарілці, посолити та посипати спеціями, добре перемішати.
Філе оселедця нарізати тонкими смужками.
У глибоку миску для салату скласти усі інгредієнти. З цибулі попередньо потрібно злити маринад, добре пом'яти руками. У салатницю влити олію, трохи все посолити і перемішати, залишити на пів години. Перед подачею на стіл салат присипати зеленою цибулею або свіжим кропом.
Такий салат ідеально підійде до вареної або смаженої картоплі.
Нагадаємо, як приготувати королівську "шубу".