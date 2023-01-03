Салат "Голландський": рецепт дивовижної страви з оселедцем (відео)

Такий салат — ідеальне доповнення до вареної або смаженої картоплі.

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Закусочний салат з оселедцем за рецептом від кулінарного блогера Ольги Матвій – можливість ще більше урізноманітнити святковий стіл, а на Різдво, коли меню має бути пісним, він буде дуже доречним.

Салат з оселедцем "Голландський"

Інгредієнти:

Філе оселедця – 200 гр;

Морква сира – 2 шт.;

Цибуля середнього розміру – 1 шт;

Горошок консервований – 100 г;

Зелена цибуля – за смаком;

Сіль, перець, паприка, сухий часник – за смаком

Рослинна олія.

Для маринаду:

Вода – приблизно 50 г;

Оцет (9%) – 2 ч. л;

Цукор — 2 ч. л

Спосіб приготування:

Цибулю почистити, порізати тонко четвертинками і пересипати в ємність, де вона маринуватиметься. Залити водою, щоб вона повністю покрила цибулю, туди ж – 2 чайні ложки оцту (9%), 2 чайні ложки цукру. Все перемішати і поки що так і залишити.

Сиру моркву натерти на великій тертці або на тертці для моркви по-корейськи. Розрівняти її на плоскій тарілці, посолити та посипати спеціями, добре перемішати.

Філе оселедця нарізати тонкими смужками.

У глибоку миску для салату скласти усі інгредієнти. З цибулі попередньо потрібно злити маринад, добре пом'яти руками. У салатницю влити олію, трохи все посолити і перемішати, залишити на пів години. Перед подачею на стіл салат присипати зеленою цибулею або свіжим кропом.

Такий салат ідеально підійде до вареної або смаженої картоплі.

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