Закусочний торт із крабових паличок: покроковий рецепт

Приготування такої закуски не вимагатиме особливих витрат часу.

Related video

Крабові палички є одним із найпопулярніших інгредієнтів для приготування різноманітних салатів. Проте з них можна готувати не лише салати, а й, наприклад, закусочний торт. Рецепт блюда опублікував сайт "Рецепти салатів".

Закусочний торт із крабових паличок

Інгредієнти:

Крабові палички — 250 г;

Яйце куряче — 3 шт;

Твердий сир -0-250 г;

Часник — 2-3 зубчики;

Майонез — 2 ст. л;

Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Яйця відварити круто, залити холодною водою, потім очистити. Жовтки та білки розділити. Жовтки натерти на дрібній тертці, а білки поки що відставити убік.

Твердий сир натерти на тертці, додати до жовтків. Туди ж — часник, пропущений через прес, сіль за смаком та майонез. Усі інгредієнти ретельно перемішати до отримання більш-менш однорідної маси.

Крабові палички розморозити до м'якого стану. Кожну паличку розгорнути у рівне полотно. Якщо палички важко розвертаються, на кілька хвилин їх можна залити теплою водою.

На плоску тарілку викласти один корж, тобто розгорнуту крабову паличку. Зверху нанести сирну масу, розмазати її рівним шаром по всій поверхні.

Далі викласти другий листок крабовий паличок, також змастити його сирною начинкою.

Таким чином сформувати всі шари торта, доки не закінчаться крабові палички та сирна маса.

Верх та боки торта також потрібно змастити сирною сумішшю, щоб білок краще прилип до нього.

Варені білки, які залишали натерті на дрібній тертці, стружкою прикрасити торт з усіх боків.

Торт накрити харчовою плівкою, поставити в холодильник на кілька годин для просочення шарів та охолодження. Через деякий час торт нарізати на порційні шматочки і можна подавати на стіл.

Нагадаємо, як приготувати салат "Голланський" з оселедцем та консервованим горошком.