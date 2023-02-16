Закуска на скорую руку: Вкусные роллы из крабовых палочек

При подаче роллов на стол их можно дополнительно украсить зеленью.

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Роллы из крабовых палочек с начинкой из вареного яйца, огурца и сыра – хорошая идея как для закуски на праздничном столе, так и в качестве перекуса днем. Кроме того, такие роллы можно давать детям в школу или брать на работу. Как их быстро приготовить, рассказала кулинарный блогер Кристина Азизян.

Крабовые роллы

Ингредиенты:

Крабовые палочки;

Яйца вареные – 3-4 шт;

Твердый сыр – 50-70 гр;

Огурец свежий – 1 шт;

Чеснок – 1-2 зубчика;

Укроп зеленый;

Майонез (можно заменить сметаной или натуральным йогуртом);

Соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Первым делом необходимо приготовить начинку. Вареные яйца очистить от скорлупы и натереть на терке или порезать мелкими кубиками. Огурец помыть и мелко нарезать или же натереть на крупной терке, сыр тоже натереть. Укроп мелко порезать, чеснок пропустить через пресс. Все ингредиенты смешать и заправить майонезом, сметаной или йогуртом, посолить и поперчить.

Каждую крабовую палочку развернуть, выложить на нее начинку, разровнять по всей поверхности и свернуть в рулет. При желании каждый такой рулет можно перерезать пополам, закрепить зубочисткой. Подавать на стол, украсив зеленью.

Ранее Фокус писал о том, как приготовить вкусную закуску из крабовых палочек, а также закусочный торт с икрой и красной рыбой.