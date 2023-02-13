Изысканно и вкусно: рецепт закусочного торта с красной икрой и лососем (видео)

Чтобы торт был вкуснее, перед подачей лучше подержать его несколько часов в холодильнике.

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Блинный торт – одно из самых универсальных блюд, которое станет украшением как праздничного стола, так и полноценной позицией в ежедневном меню на ужин или обед. В зависимости от начинки это может быть не только закусочный вариант, но и десерт. Известный кулинарный блогер Валерия Велигура предложила свой рецепт блинного торта с лососем и красной икрой. Он получается красивым, сытным и очень вкусным.

Закусочный торт из блинчиков с лососем и красной икрой

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт;

Сахар – 1 ч. л;

Соль – 1/2 ч. л;

Мука – 60 гр;

Кукурузный крахмал – 60 гр;

Молоко – 400 мл;

Масло – 40 мл.

Из этого количества продуктов получается 12 блинчиков.

Для начинки:

Крем-сыр Philadelphia Original – 350 гр;

Огурец свежий – 3 шт;

Укроп – 1 пучок;

Лосось – 200 гр;

Икра красная для украшения.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить блинчики. Для этого яйца, сахар, соль, муку и крахмал взбить до однородной массы, добавить туда же молоко и растительное масло, все снова хорошо перемешать. Перед тем, как выпекать первый блинчик, сковородку смазать маслом. Обжаривать блинчики с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые блинчики сложить стопкой, а затем обрезать их под один размер.

Далее делаем начинку. Для этого сыр Philadelphia выложить в глубокую миску, тула же отправить огурцы, натертые на терке, и мелко порезанный укроп, все хорошо перемешать.

Последний этап – сборка торта. Его лучше собирать, воспользовавшись разъемной формой. Тогда он получится ровным и аккуратным.

Блинчики смазать начинкой, сложить один на один и между ними положить кусочки лосося. Украсить верх икрой и отправить на несколько часов в холодильник, чтобы торт хорошо пропитался.

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