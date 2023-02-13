Вишукано та смачно: рецепт закусочного торта з червоною ікрою та лососем (відео)
Щоб торт був смачнішим, перед подачею краще потримати його кілька годин у холодильнику.
Торт із млинців — одна з найбільш універсальних страв, яка стане прикрасою як святкового столу, так і повноцінною позицією в щоденному меню на вечерю або обід. Залежно від начинки це може бути не лише закусочний варіант, а й десерт. Відома кулінарна блогерка Валерія Велігура запропонувала свій рецепт млинцевого торта з лососем та червоною ікрою. Він виходить гарним, поживним і дуже смачним.
Закусочний торт із млинців з лососем та червоною ікрою
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт;
- цукор — 1 ч. л;
- сіль — 1/2 ч. л;
- борошно — 60 г;
- кукурудзяний крохмаль — 60 г;
- молоко — 400 мл;
- олія — 40 мл.
З цієї кількості продуктів виходить 12 млинців.
Для начинки:
- крем-сир Philadelphia Original — 350 г;
- огірок свіжий — 3 шт.;
- кріп — 1 пучок;
- лосось — 200 г;
- ікра червона для прикраси.
Спосіб приготування:
Спочатку необхідно приготувати млинці. Для цього яйця, цукор, сіль, борошно та крохмаль збити до однорідної маси, додати туди ж молоко й олію, все знову добре перемішати. Перед тим, як випікати перший млинець, сковорідку змастити маслом. Обсмажувати млинці з обох боків до золотистого кольору. Готові млинці скласти стопкою, а потім обрізати під один розмір.
Далі робимо начинку. Для цього сир Philadelphia викласти в глибоку миску, туди ж відправити огірки, натерті на тертці, і дрібно порізаний кріп, усе добре перемішати.
Останній етап — збирання торта. Його краще збирати, скориставшись роз'ємною формою. Тоді він вийде рівним та акуратним.
Млинці змастити начинкою, скласти один на один і між ними покласти шматочки лосося. Прикрасити верх ікрою і відправити на кілька годин у холодильник, щоб торт добре просочився.
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