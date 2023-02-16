Закуска на швидкуруч: смачні роли з крабових паличок

Під час подачі ролів на стіл їх можна додатково прикрасити зеленню.

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Роли з крабових паличок з начинкою із вареного яйця, огірка та сиру – гарна ідея як для закуски на святковому столі, так і для перекусу вдень. Крім того, такі роли можна давати дітям до школи чи брати на роботу. Як їх швидко приготувати, розповіла кулінарна блогерка Крістіна Азізян.

Крабові роли

Інгредієнти:

Крабові палички;

Яйця варені – 3-4 шт;

Твердий сир – 50-70 г;

Огірок свіжий – 1 шт;

Часник – 1-2 зубчики;

Кріп зелений;

Майонез (можна замінити сметаною чи натуральним йогуртом);

Сіль, перець, спеції за смаком.

Спосіб приготування:

Насамперед необхідно приготувати начинку. Варені яйця очистити від шкаралупи і натерти на тертці або нарізати дрібними кубиками. Огірок помити і дрібно нарізати або натерти на великій тертці, сир теж натерти. Кріп дрібно нарізати, часник пропустити через прес. Всі інгредієнти змішати та заправити майонезом, сметаною чи йогуртом, посолити та поперчити.

Кожну крабову паличку розгорнути, викласти на неї начинку, розрівняти на всій поверхні і згорнути в рулет. За бажанням кожен такий рулет можна перерізати навпіл, закріпити зубочисткою. Подавати на стіл, прикрасивши зеленню.

Раніше Фокус писав про те, як приготувати смачну закуску з крабових паличок, а також закусочний торт з ікрою та червоною рибою.