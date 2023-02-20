Неймовірно смачна та красива закуска з крабових паличок: докладний і простий рецепт
Прикрасити страву можна консервованою кукурудзою або зеленню.
Крабові палички, подрібнені на пасту з яйцем, сиром і майонезом, — дуже смачна начинка для простої та апетитної закуски. Така страва стане прикрасою будь-якого столу та, без сумніву, приверне до себе увагу, а йдучи, гості обов'язково попросять у господині рецепт. Як приготувати цю красу, розповіла у себе в Instagram кулінарна блогерка Крістіна Азізян.
Тарталетки з пастою з крабових паличок
Інгредієнти:
- крабові палички — 200 г;
- яйця — 2-3 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- сіль до смаку.
Спосіб приготування:
Яйця відварити круто, остудити, почистити й розрізати навпіл чи чотири частини. Сир нарізати на шматочки. Усі інгредієнти скласти в блендер і перемолоти до пастоподібного стану. Масу, що вийшла, скласти в кондитерський мішок і видавити її в тарталетки.
Кожну тарталетку з начинкою можна прикрасити консервованою кукурудзою, зеленню чи іншими продуктами.
Раніше Фокус писав про те, як із крабових паличок швидко та легко приготувати закусочний торт, а також як зробити з крабових паличок ситні роли до свята або просто як перекус.