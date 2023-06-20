Закуска на скорую руку с сыром, колбасой и начинкой: пошаговый рецепт (видео)
Чтобы рулет быстрее застыл, лучше поместить его в морозилку, а перед подачей нарезать на порционные кусочки.
Рецепт вкусной и сытной закуски, которую можно взять с собой в дорогу, на прогулку или быстро приготовить для неожиданно нагрянувших гостей, никогда не будет лишним в записной книжке любой уважающей себя хозяйки. Сегодня мы предлагаем рецепт закуски с колбасой, сыром и начинкой от кулинарного блогера Юлии Симончук. Она готовится очень просто и понравится всем, кто ее попробует.
Закуска с колбасой, сыром и начинкой
Ингредиенты:
- колбаса;
- сыр плавленый, нарезанный треугольниками;
- помидоры черри.
Для начинки:
- корнишоны маринованные;
- вяленые томаты.
Способ приготовления:
Колбасу, нарезанную тонкими кольцами, выложить на пищевую пленку в несколько рядов. Лучше покупать колбасу, уже нарезанную тонкими слайсами. Сверху выложить сыр треугольниками. Накрыть пищевой пленкой и раскатать, как показано на видео.
Далее снять пленку и выложить на край начинки огурцы и вяленые томаты, при желании посыпать зеленью. Закрутить все в тугой рулет и поставить в холодильник, чтобы сыр "прихватился". Тогда такие бутерброды будет удобно резать. Можно поместить рулет в морозилку на полчаса, этого времени будет достаточно.
При подаче нарезать рулет на порционные кусочки, наколоть на шпажку помидор черри и кусочек рулета. Можно просто нарезать и выложить на блюдо, это тоже будет интересно и эффектно смотреться.
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