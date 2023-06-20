Закуска нашвидкуруч із сиром, ковбасою та начинкою: покроковий рецепт (відео)

Щоб рулет швидше застигнув, краще помістити його в морозилку, а перед подачею нарізати на порційні шматочки.

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Рецепт смачної і ситної закуски, яку можна взяти з собою в дорогу, на прогулянку або швидко приготувати для гостей, що несподівано завітали, ніколи не буде зайвим у записнику будь-якої господині. Сьогодні ми пропонуємо рецепт закуски з ковбасою, сиром та начинкою від кулінарної блогерки Юлії Симончук. Вона готується дуже просто та сподобається всім, хто її спробує.

Закуска з ковбасою, сиром та начинкою

Інгредієнти:

ковбаса;

сир плавлений, нарізаний трикутниками;

помідори чері.

Для начинки:

корнішони мариновані;

в'ялені томати.

Спосіб приготування:

Ковбасу, нарізану тонкими кільцями, викласти на харчову плівку кілька рядів. Краще купувати ковбасу, що вже нарізана тонкими слайсами. Зверху викласти сир трикутниками. Накрити харчовою плівкою та розкачати, як показано на відео.

Далі зняти плівку та викласти на край начинки огірки та в'ялені томати, за бажання посипати зеленню. Закрутити все в тугий рулет і поставити в холодильник, щоб сир "прихопився". Тоді такі бутерброди зручно різати. Можна помістити рулет у морозилку на півгодини, цього часу буде достатньо.

При подачі нарізати рулет на порційні шматочки, наколоти на шпажку помідор чері та шматочок рулету. Можна просто нарізати і викласти на блюдо, це теж буде цікаво і ефектно виглядати.

Раніше Фокус писав, як приготувати швидку та дуже апетитну закуску з крабових паличок.