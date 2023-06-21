Классический салат в новом исполнении. Рецепт "Цезаря" с брокколи
Классический "Цезарь" готовят с салатом романо, но, оказывается, его можно сделать и с брокколи.
Классический "Цезарь", как гласит легенда, появился в мексиканской Тихуане, где его придумал шеф-повар Цезарь Кардини 4 июля 1934 года. Салат так полюбился гостям его ресторана, что его начали готовить в США и даже отметили в Париже, как лучшее блюдо, что появлялось в Соединенных Штатах за последние 50 лет.
Изначально в салат входили листья салат ромен, крутоны, вареные яйца и особый соус. После в него добавили курицу, бекон, помидоры черри и пармезан. Но в любом случае, это один из самых популярных салатом в мире. На кулинарном сайте Picante Cooking его предлагают приготовить с брокколи.
Так что "Цезарь" становится основным блюдом на ужин, или обед.
"Цезарь" с брокколи
Ингредиенты
- 1 средняя головка брокколи;
- 2 ломтика пшеничного хлеба;
- 15 грамм сыра Пармезан или Грана Падано;
- 3 ст.л. оливкового масла;
- соль по вкусу.
Для заправки:
- 8 ст.л. оливкового масла;
- 2 филе анчоусов;
- 1 ч. л. сушеного чеснока;
- 1 ч. л. коричневого сахара или меда;
- 2 ст. л. белого винного уксуса;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 1 ч. л. дижонской горчицы;
- 2 ч. л. мелко натертого сыра Пармезан или Грана Падано.
Брокколи разберите на соцветия и бланшируйте в большом количестве подсоленной кипящей воды. Это займет буквально две минуты. Через минуту после опускания, активно проверяйте брокколи на готовность, прокалывая вилкой.
Она должна быть немного аль денте. Когда будет готова – доставайте и окатите ледяной водой, чтобы сохранить яркий цвет и ореховый привкус.
В большой сковороде разогрейте масло и выложите кубики белого хлеба. Подрумяньте, помешивая, пока хлеб не станет хрустящим и румяным. Посолите по вкусу и перемешайте.
В чашу блендера поместить все ингредиенты для соуса. Взбейте все до однородности.
В большую сервировочную тарелку выложите брокколи, полейте половиной заправки, сверху выложите гренки крутоны, полейте оставшейся заправкой и украсьте тонкими ломтиками сыра.
Также вы можете приготовить оригинальный греческий салат из свежих овощей. И этот совсем не тот салат, который считается классическим.