Классический салат в новом исполнении. Рецепт "Цезаря" с брокколи

Классический "Цезарь" готовят с салатом романо, но, оказывается, его можно сделать и с брокколи.

Классический "Цезарь", как гласит легенда, появился в мексиканской Тихуане, где его придумал шеф-повар Цезарь Кардини 4 июля 1934 года. Салат так полюбился гостям его ресторана, что его начали готовить в США и даже отметили в Париже, как лучшее блюдо, что появлялось в Соединенных Штатах за последние 50 лет.

Изначально в салат входили листья салат ромен, крутоны, вареные яйца и особый соус. После в него добавили курицу, бекон, помидоры черри и пармезан. Но в любом случае, это один из самых популярных салатом в мире. На кулинарном сайте Picante Cooking его предлагают приготовить с брокколи.

Так что "Цезарь" становится основным блюдом на ужин, или обед.

"Цезарь" с брокколи

Ингредиенты

1 средняя головка брокколи;

2 ломтика пшеничного хлеба;

15 грамм сыра Пармезан или Грана Падано;

3 ст.л. оливкового масла;

соль по вкусу.

Для заправки:

8 ст.л. оливкового масла;

2 филе анчоусов;

1 ч. л. сушеного чеснока;

1 ч. л. коричневого сахара или меда;

2 ст. л. белого винного уксуса;

1 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. дижонской горчицы;

2 ч. л. мелко натертого сыра Пармезан или Грана Падано.

Брокколи разберите на соцветия и бланшируйте в большом количестве подсоленной кипящей воды. Это займет буквально две минуты. Через минуту после опускания, активно проверяйте брокколи на готовность, прокалывая вилкой.

Она должна быть немного аль денте. Когда будет готова – доставайте и окатите ледяной водой, чтобы сохранить яркий цвет и ореховый привкус.

В большой сковороде разогрейте масло и выложите кубики белого хлеба. Подрумяньте, помешивая, пока хлеб не станет хрустящим и румяным. Посолите по вкусу и перемешайте.

В чашу блендера поместить все ингредиенты для соуса. Взбейте все до однородности.

В большую сервировочную тарелку выложите брокколи, полейте половиной заправки, сверху выложите гренки крутоны, полейте оставшейся заправкой и украсьте тонкими ломтиками сыра.

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