Питательно, полезно и вкусно: скумбрия в горчичном соусе

При подаче скумбрию можно порезать на порционные кусочки и добавить соус.

О пользе скумбрии сказано немало. Напомним, что она легко усваивается организмом и является прекрасным источником белка, содержит большое количество фосфора, йода, кальция, калия, натрия, магния, цинка, фтора, никотиновую кислоту и витамин D, которые также являются важным фактором оздоровления костей и нервной системы и способствуют усвоению. Всего 100 граммов этой рыбы содержат до половины дневной нормы белка. В отличие от насыщенных жиров животного происхождения, ненасыщенные жиры из рыбы считаются наиболее полезными. По мнению ученых, именно жирные кислоты семейства Омега-3, содержащиеся в рыбе, способствуют предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшают риск образования тромбов в сосудах, а также способствуют улучшению кровотока в капиллярах.

Именно поэтому скумбрия обязательно должна быть в меню. Благо, рецептов ее приготовления самыми разными способами – огромное количество. Сегодня мы предлагаем приготовить эту рыбу в горчичном соусе по рецепту из кулинарного блога "Рецепты каждый день".

Скумбрия в горчичном соусе

Ингредиенты:

скумбрия — 1 шт.

репчатый лук – половина;

йогурт греческий – 1 ст. л;

соевый соус – 1,5 ст. л.

горчица – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Скумбрию порезать на куски и очистить от внутренностей. Хорошо вымыть.ь и обсушить бумажным полотенцем. Очищенный репчатый лук нарезать полукольцами.

Для приготовления соуса смешать йогурт, соевый соус и горчицу, при этом соль добавлять не надо. Масса должна получится однородной.

К скумбрии добавить лук, приготовленный горчичный соус, хорошо перемешать и оставить мариноваться минут на 20.

Замаринованную скумбрию вместе с луком переложить в форму для запекания. Запекать рыбу в разогретой до 170 градусов духовке 20-30 минут до готовности и легкого румянца.

Ранее Фокус писал, как в домашних условиях засолить скумбрию.