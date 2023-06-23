Король десертов: как приготовить классический лимонный пирог

При подаче пирог можно не только присыпать сахарной пудрой, но и украсить веточками мяты.

Лимонный пирог – классический десерт с давней историей. Его цитрусовый вкус и нежная текстура никого не оставляют равнодушными. Предлагаем приготовить его по рецепту из кулинарного блога "Рецепты каждый день".

Очень нежный лимонный пирог

Ингредиенты:

сметана – 250 гр;

сливочное масло – 110 гр;

сода – 1/2 ч. л;

мука – 2 ст;

лимон – 1,5 шт;

сахар – 1 ст;

желток – 1 шт;

сахарная пудра.

Способ приготовления:

В глубокой посуде сметану смешать с содой, добавить в эту массу растопленное растительное масло, все перемешать до однородности. Постепенно добавлять муку небольшими порциями: сначала всыпать полтора стакана, проверить, не прилипает ли тесто, а затем высыпать остальную муку. Замесить тесто и разделить его на две равные части.

Лимоны нарезать на небольшие дольки вместе с кожурой, перебить в блендере. Измельченный лимон смешать с 1 стаканом сахара.

Духовку нагреть до 180 градусов. Половину теста выложить в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом, в качестве основы. Тесто распределить по всей поверхности формы, сделать бортики. Выложить начинку равномерно.

Второй частью закрыть начинку. Смазать пирог взбитым желтком и проткнуть вилкой.

Выпекать пирог 30 минут до золотистости. Остудить, перед подачей на стол присыпать сахарной пудрой. Можно украсить его листиками мяты.

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