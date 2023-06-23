С беконом и сыром: рецепт вкусного картофельного салата
Этот салат вполне может стать полноценным блюдом на ужин.
Картофель – универсальный продукт. И салаты с ним получаются особенно вкусными. И, к тому же, очень сытными. Настолько, что могут заменить основное блюдо на обед, или ужин.
Этот салат достаточно калорийный, но в нем столько ярких ингредиентов, что иногда можно побаловать себя этим лакомством.
Все ингредиенты салата гармонично сочетаются с кисло-сладкой заправкой, а обжаренный картофель придает правильный акцент.
При желании к этому салату можно добавить подрумяненные на сковородке тыквенные семечки или кунжут. Каперсы можно заменить маринованными огурчиками. Рецепт вкусного салата был опубликован на украинском кулинарном сайте Picante Cooking.
Картофельный салат с сыром и вялеными помидорами
Ингредиенты
- 600 г картофеля;
- растительное масло для жарки;
- 100 г бекона, тонко порезать;
- 1/2 красного лука, порезать перьями;
- 1 ст. л. мелких каперсов;
- 50 г сыра с голубой плесенью (например "Дор Блю");
- 30 г вяленых помидоров, не слишком мелко порезать;
- соль и черный молотый перец по вкусу.
Для заправки:
- 1 ст. л. майонеза;
- 2 ст. л. бальзамического уксуса;
- 3 ст. л. воды;
- 1 ч. л. меда;
- 2 ч. л. зернистой горчицы.
Картошку очистите, нарежьте небольшими кубиками и отварите до готовности в большом количестве подсоленной воды. После достаньте и оставьте остывать.
На большой сухой сковороде подрумяньте бекон до хруста. Выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир.
В ту же сковороду добавьте растительное масло и когда оно разогреется, положите картофель и на сильном огне подрумяньте его до золотистости.
Выложить картофель на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. В отдельной посуде смешайте все ингредиенты для заправки.
После в глубокой миске соберите салат: выложите картофель, равномерно распределите сверху лук и покрошите бекон.
Добавьте каперсы и вяленые помидоры. Сверху покрошите сыр и полейте салат заправкой. Приправьте свежемолотым перцем.
Подавайте сразу, пока картофель горячий и хрустящий.
А на десерт вы можете приготовить нежный шоколадный кремовый торт.