С беконом и сыром: рецепт вкусного картофельного салата

Этот салат вполне может стать полноценным блюдом на ужин.

Картофель – универсальный продукт. И салаты с ним получаются особенно вкусными. И, к тому же, очень сытными. Настолько, что могут заменить основное блюдо на обед, или ужин.

Этот салат достаточно калорийный, но в нем столько ярких ингредиентов, что иногда можно побаловать себя этим лакомством.

Все ингредиенты салата гармонично сочетаются с кисло-сладкой заправкой, а обжаренный картофель придает правильный акцент.

При желании к этому салату можно добавить подрумяненные на сковородке тыквенные семечки или кунжут. Каперсы можно заменить маринованными огурчиками. Рецепт вкусного салата был опубликован на украинском кулинарном сайте Picante Cooking.

Картофельный салат с сыром и вялеными помидорами

Ингредиенты

600 г картофеля;

растительное масло для жарки;

100 г бекона, тонко порезать;

1/2 красного лука, порезать перьями;

1 ст. л. мелких каперсов;

50 г сыра с голубой плесенью (например "Дор Блю");

30 г вяленых помидоров, не слишком мелко порезать;

соль и черный молотый перец по вкусу.

Для заправки:

1 ст. л. майонеза;

2 ст. л. бальзамического уксуса;

3 ст. л. воды;

1 ч. л. меда;

2 ч. л. зернистой горчицы.

Картошку очистите, нарежьте небольшими кубиками и отварите до готовности в большом количестве подсоленной воды. После достаньте и оставьте остывать.

На большой сухой сковороде подрумяньте бекон до хруста. Выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир.

В ту же сковороду добавьте растительное масло и когда оно разогреется, положите картофель и на сильном огне подрумяньте его до золотистости.

Выложить картофель на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. В отдельной посуде смешайте все ингредиенты для заправки.

После в глубокой миске соберите салат: выложите картофель, равномерно распределите сверху лук и покрошите бекон.

Добавьте каперсы и вяленые помидоры. Сверху покрошите сыр и полейте салат заправкой. Приправьте свежемолотым перцем.

Подавайте сразу, пока картофель горячий и хрустящий.

А на десерт вы можете приготовить нежный шоколадный кремовый торт.

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