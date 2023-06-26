Энергетические батончики своими руками: простой рецепт полезного перекуса

Кроме сухофруктов в батончики можно добавить орехи.

Если у вас дома есть немного овсянки, сухофруктов и ореховой пасты, самое время приготовить вкусные и полезные энергетические батончики. Они хорошо утолят голод, добавят организму бодрости и не отразятся на фигуре лишними жировыми отложениями. Рецептом приготовления этого перекуса поделились в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Энергетические батончики

Ингредиенты:

овсяная мука — 40 гр;

овсяные хлопья — 40 гр;

мед — 60 гр;

ореховая паста — 40 гр;

сухофрукты — 30 гр.

Способ приготовления:

Овсяные хлопья и овсяную муку смешать с ореховой пастой и медом или сиропом до однородности. Масса должна хорошо лепиться, держать форму.

Сухофрукты нарезать на мелкие кусочки. Для батончиков подойдут абсолютно любые сухофрукты: курага, чернослив, изюм, финики, киви. Можно добавить любых семечек – подсолнечных, тыквенных, льняных, семена чиа, кунжут. Также неплохой добавкой станут и орехи: миндаль, грецкие орехи, кешью и другие.

Вмешать сухофрукты (и орехи, по желанию) в массу. Выложить массу на бумагу для выпечки, сформировать колбаску. Можно смазать руки растительным маслом или формировать батончики мокрыми руками, тогда они не будут прилипать. Колбаску нарезать на порционные батончики.

Ранее Фокус писал, как приготовить батончики "Баунти" всего из трех ингредиентов.